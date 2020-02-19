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Аталанта - Валенсия
Лига чемпионов УЕФА - 19 февраля 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аталанта – Валенсия на Eurosport.ru! 19 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Албер Селадес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аталанта и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Гасперини вытянул «Аталанту» не просто в призеры Серии А, но и в плей-офф Лиги Чемпионов. Теперь они встретятся с испанской «Валенсией» – не менее интересной командой и, если пройдут дальше, Гасперини надо выбирать место под прижизненный памятник.