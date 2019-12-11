Пари Сен-Жермен
    -
    23:00
    11.12.19
    Парк де Пренс
    Галатасарай
      Лига чемпионов УЕФА • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      ПСЖ - Галатасарай
      Лига чемпионов УЕФА - 11 декабря 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Галатасарай на Eurosport.ru! 11 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Фатих Терим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Галатасарай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Галатасарай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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