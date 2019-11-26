Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Реал Мадрид - ПСЖ
Лига чемпионов УЕФА - 26 ноября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 26 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«ПСЖ» уже точно в плей-офф, «Реал» – почти, поэтому в Мадриде будет просто хороший футбол. Хочется в это верить по крайней мере.