Реал Мадрид
    -
    23:00
    26.11.19
    Сантьяго Бернабеу
    Пари Сен-Жермен
      Лига чемпионов УЕФА • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - ПСЖ
      Лига чемпионов УЕФА - 26 ноября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 26 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «ПСЖ» уже точно в плей-офф, «Реал» – почти, поэтому в Мадриде будет просто хороший футбол. Хочется в это верить по крайней мере.

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