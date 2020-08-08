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Бавария - Челси
Лига чемпионов УЕФА - 8 августа 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Челси на Eurosport.ru! 8 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ханс-Дитер Флик или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Прошло 5 месяцев и шансы «Челси» за это время едва ли увеличились: Лева на момент окончания Бундеслиги показывал инопланетную реализацию, а «Челси» знатно побуксовали на финише АПЛ. Ждем чуда?
3:0 на выезде в первом матче = 99%-ная гарантия участия «Баварии» в четвертьфинале, но это Лига чемпионов. Для камбэка тут хватает и и 15 минут.