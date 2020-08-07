Ювентус
    -
    22:00
    07.08.20
    Ювентус Арена
    Олимпик Лион
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Лион
      Лига чемпионов УЕФА - 7 августа 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 7 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Игорь Агафонов
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      Привет! Лига Чемпионов для «Ювентуса» – idea fix, но пока туринцы даже не проходят первую стадию плей-офф в этом сезоне. Надо бить «Лион» на домашнем стадионе, где, скорее всего, не будет зрителей. Совсем. И это, если еще сам матч состоится.