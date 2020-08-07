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Ювентус - Лион
Лига чемпионов УЕФА - 7 августа 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 7 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ювентус и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Лига Чемпионов для «Ювентуса» – idea fix, но пока туринцы даже не проходят первую стадию плей-офф в этом сезоне. Надо бить «Лион» на домашнем стадионе, где, скорее всего, не будет зрителей. Совсем. И это, если еще сам матч состоится.