Пари Сен-Жермен
    -
    23:00
    11.03.20
    Парк де Пренс
    Боруссия Дортмунд
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      ПСЖ - Боруссия
      Лига чемпионов УЕФА - 11 марта 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 11 марта 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Эрлинг Холанн прибил «ПСЖ» в Дортмунде. Французам не помог даже гол Неймара, но на «Парк де Пренс» они будут грозной силой. Кто пройдет в четвертьфинал – «Сен-Жермен» или «Боруссия»?