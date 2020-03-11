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ПСЖ - Боруссия
Лига чемпионов УЕФА - 11 марта 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 11 марта 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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