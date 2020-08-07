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Манчестер Сити - Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА - 7 августа 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 7 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Самая вкусная вывеска 1/8 финала. «Манчестер Сити» пережал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», поэтому нужно лишь удержать счет 2:1 на «Этихаде». У «Мадрида» не будет Серхио Рамоса, будет очень сложно, но Зинедин Зидан еще не проигрывал ни одной Лиги чемпионов.