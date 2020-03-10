Валенсия
    -
    23:00
    10.03.20
    Месталья
    Аталанта
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Валенсия - Аталанта
      Лига чемпионов УЕФА - 10 марта 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Валенсия – Аталанта на Eurosport.ru! 10 марта 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Албер Селадес или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Александр Непраш
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Валенсия» получила жесточайший прием от «Аталанты» в первом матче: 4 пропущенных мяча и лишение шансов на проход в 1/4 финала ЛЧ на 99%. Но у валенсийцев есть Черышев, а еще не будет зрителей – пока не ясно, что/кто из этого может им помочь.