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Валенсия - Аталанта
Лига чемпионов УЕФА - 10 марта 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Валенсия – Аталанта на Eurosport.ru! 10 марта 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Албер Селадес или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Валенсия и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Валенсия» получила жесточайший прием от «Аталанты» в первом матче: 4 пропущенных мяча и лишение шансов на проход в 1/4 финала ЛЧ на 99%. Но у валенсийцев есть Черышев, а еще не будет зрителей – пока не ясно, что/кто из этого может им помочь.