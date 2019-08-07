Краснодар
    -
    20:00
    07.08.19
    Краснодар
    Порту
      Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Краснодар - Порту
      Лига чемпионов УЕФА - 7 августа 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Краснодар – Порту на Eurosport.ru! 7 августа 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Матвеев или Сержиу Консейсау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Порту и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Краснодар и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов против одного из самых адских соперников в квалификации – «Порту».

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