Брюгге
    -
    21:30
    06.08.19
    Ян Брейдельштадион
    Динамо Киев
      Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Брюгге - Динамо Киев
      Лига чемпионов УЕФА - 6 августа 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Брюгге – Динамо Киев на Eurosport.ru! 6 августа 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филипп Клеман или Александр Хацкевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брюгге и Динамо Киев и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брюгге и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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