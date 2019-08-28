Славия Прага
    -
    22:00
    28.08.19
    Синот-Тип Арена
    ЧФР Клуж
      Лига чемпионов УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Славия Прага - ЧФР Клуж
      Лига чемпионов УЕФА - 28 августа 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Славия Прага – ЧФР Клуж на Eurosport.ru! 28 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Индрих Трпишовски или Дан Петреску? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия Прага и ЧФР Клуж и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Славия Прага и ЧФР Клуж, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0