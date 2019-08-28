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Аякс - АПОЭЛ
Лига чемпионов УЕФА - 28 августа 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аякс – АПОЭЛ Никосия на Eurosport.ru! 28 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрик Тен Хаг или Бруну Балтазар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аякс и АПОЭЛ Никосия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аякс и АПОЭЛ Никосия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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