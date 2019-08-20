Онлайн

АПОЭЛ - Аякс

Лига чемпионов УЕФА - 20 августа 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем АПОЭЛ Никосия – Аякс на Eurosport.ru! 20 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Бруну Балтазар или Эрик Тен Хаг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АПОЭЛ Никосия и Аякс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются АПОЭЛ Никосия и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

