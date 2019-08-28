Брюгге
    -
    22:00
    28.08.19
    Ян Брейдельштадион
    ЛАСК Линц
      Лига чемпионов УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Брюгге - ЛАСК Линц
      Лига чемпионов УЕФА - 28 августа 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Брюгге – ЛАСК Линц на Eurosport.ru! 28 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филипп Клеман или Оливер Гласнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брюгге и ЛАСК Линц и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брюгге и ЛАСК Линц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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