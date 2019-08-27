Краснодар
    -
    22:00
    27.08.19
    Краснодар
    Олимпиакос
      Лига чемпионов УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Краснодар - Олимпиакос
      Лига чемпионов УЕФА - 27 августа 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Краснодар – Олимпиакос на Eurosport.ru! 27 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Матвеев или Педру Мартинш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Олимпиакос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Краснодар и Олимпиакос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! «Олимпиакос» разорвал «Краснодар» в Греции, но матч с «Порту» показал, что у «быков» есть характер. Хватит ли его на невероятный камбэк?

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