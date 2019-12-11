Олимпиакос
    -
    23:00
    11.12.19
    Стадион Караискаки
    Црвена Звезда
      Лига чемпионов УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Олимпиакос - Црвена Звезда
      Лига чемпионов УЕФА - 11 декабря 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Олимпиакос – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 11 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Педру Мартинш или Владан Милоевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпиакос и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпиакос и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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