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Бавария - Тоттенхэм
Лига чемпионов УЕФА - 11 декабря 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 11 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ганс-Дитер Флик или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Левандовский уже практически надел себе на ногу «Золотую бутсу» ЛЧ-2019/20, хотя за окном еще декабрь. Моуринью не заберет у Левы звание лучшего бомбардира, но сможет испортить жизнь «Баварии». А хватит ли Кейну сил вколотить мюнхенцам четверку и снять с Лёвы «бутсу»? Узнаем вместе на Eurosport.ru.