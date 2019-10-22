Галатасарай
    -
    22:00
    22.10.19
    Тюрк Телеком Арена
    Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Галатасарай - Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА - 22 октября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Галатасарай – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 22 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фатих Терим или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Галатасарай и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Галатасарай и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      У «Реала» ноль побед после двух туров Лиги чемпионов. Нужно исправлять ситуацию в играх с «Галатасараем».

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