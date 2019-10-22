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Брюгге - ПСЖ

Лига чемпионов УЕФА - 22 октября 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Брюгге – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 22 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Филипп Клеман или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брюгге и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Брюгге и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

