Онлайн

Реал Мадрид - Брюгге

Лига чемпионов УЕФА - 1 октября 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Брюгге на Eurosport.ru! 1 октября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Филипп Клеман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Брюгге и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реал Мадрид и Брюгге, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

