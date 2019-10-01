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Реал Мадрид - Брюгге
Лига чемпионов УЕФА - 1 октября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Брюгге на Eurosport.ru! 1 октября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Филипп Клеман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Брюгге и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Брюгге, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Мадридский «Реал» был унижен в Париже и требует возмездия. На пути стоит скромный «Брюгге» – отличная возможность для реабилитации. Смогут ли Зидан и его игроки не потерять очки в этом матче? Узнаем вместе в текстовой трансляции от Eurosport.ru.