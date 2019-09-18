Пари Сен-Жермен
    -
    22:00
    18.09.19
    Парк де Пренс
    Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      ПСЖ - Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА - 18 сентября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 18 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Неймар собирается мстить «Реалу» за то, что те не выкупили его из «ПСЖ» этим летом.

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