Аякс
    -
    19:55
    23.10.19
    Амстердам АренА
    Челси
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Аякс - Челси
      Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аякс – Челси на Eurosport.ru! 23 октября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрик Тен Хаг или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аякс и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аякс и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! Среду мы любим не только за то, что она – середина рабочей недели, но так же и за матчи Лиги Чемпионов по вечерам. Давайте посмотрим.

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