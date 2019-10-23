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Аякс - Челси
Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аякс – Челси на Eurosport.ru! 23 октября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрик Тен Хаг или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аякс и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аякс и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Среду мы любим не только за то, что она – середина рабочей недели, но так же и за матчи Лиги Чемпионов по вечерам. Давайте посмотрим.