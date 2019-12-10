Бенфика
    -
    23:00
    10.12.19
    Эстадио да Луж
    Зенит
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Бенфика - Зенит
      Лига чемпионов УЕФА - 10 декабря 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Бенфика – Зенит на Eurosport.ru! 10 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бруну Лаже или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бенфика и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бенфика и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Зенит» может не попасть в плей-офф даже в случае победы над «Бенфикой». Но нужно делать все от себя зависящее и вырубать «орлов» в Лиссабоне, чтобы не было мучительно больно.

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