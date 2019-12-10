Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Бенфика - Зенит
Лига чемпионов УЕФА - 10 декабря 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Бенфика – Зенит на Eurosport.ru! 10 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Бруну Лаже или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бенфика и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бенфика и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Зенит» может не попасть в плей-офф даже в случае победы над «Бенфикой». Но нужно делать все от себя зависящее и вырубать «орлов» в Лиссабоне, чтобы не было мучительно больно.