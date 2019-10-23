РБ Лейпциг
    -
    19:55
    23.10.19
    Ред Булл Арена
    Зенит
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      РБ Лейпциг - Зенит
      Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем РБ Лейпциг – Зенит на Eurosport.ru! 23 октября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Мазилкин
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      Зайчата Семака прискакали в Германию, что бы нашинковать «Лейпциг» в капусту. Лидер группы G – а это внезапно Питер – может закрепиться на первой строчке и серьезно увеличить шансы на выход в плей-офф.

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