Олимпик Лион
    -
    19:55
    17.09.19
    Стад де Люмьер
    Зенит
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Лион - Зенит
      Лига чемпионов УЕФА - 17 сентября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Олимпик Лион – Зенит на Eurosport.ru! 17 сентября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брюно Женезьо или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Лион и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Зенит» начинает первую Лигу чемпионов за четыре сезона. Все считают, что у питерцев легкая группа, но с «Лионом» на выезде просто не было никогда.

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