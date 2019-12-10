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Интер - Барселона
Лига чемпионов УЕФА - 10 декабря 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Интер – Барселона на Eurosport.ru! 10 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Антонио Конте или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Интер и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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У «Интера» задача по выходу из группы все еще не решена. Если «Боруссия» возьмет очки со «Славией», то итальянцам нужно будет отвечать как минимум синхронно.