Барселона
    -
    23:00
    27.11.19
    Камп Ноу
    Боруссия Дортмунд
      Лига чемпионов УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Боруссия
      Лига чемпионов УЕФА - 27 ноября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Барселона – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 27 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! «Барселона» победой гарантирует выход в плей-офф, но «Боруссия» сделает все, чтобы не допустить этого.

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