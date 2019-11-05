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Барселона - Славия Прага
Лига чемпионов УЕФА - 5 ноября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Барселона – Славия Прага на Eurosport.ru! 5 ноября 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Индрих Трпишовски? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Славия Прага и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Славия Прага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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После провала в матче с «Леванте» (1:3) «Барсе» нужно срочно приходить в себя – 5 ноября у подопечных Эрнесто Вальверде важный матч против пражской «Славии». Пока Дортмунд и «Интер» грызутся между собой, каталонцы могут оформить заявку на выход из группы. Но получится ли у них обыграть аутсайдера квартета? Узнаем вместе на Eurosport.ru.