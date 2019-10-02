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Барселона - Интер
Лига чемпионов УЕФА - 2 октября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Барселона – Интер на Eurosport.ru! 2 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Лучано Спаллетти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Барселона» провалилась с «Боруссией», но вымучила ничью. Теперь на очереди неуступчивый «Интер».