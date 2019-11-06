Црвена Звезда
    -
    23:00
    06.11.19
    Стадион Црвена Звезда
    Тоттенхэм
      Лига чемпионов УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Црвена Звезда - Тоттенхэм
      Лига чемпионов УЕФА - 6 ноября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Црвена Звезда – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 6 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владан Милоевич или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Црвена Звезда и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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