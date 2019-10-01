Црвена Звезда
    -
    22:00
    01.10.19
    Стадион Црвена Звезда
    Олимпиакос
      Лига чемпионов УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Црвена Звезда - Олимпиакос
      Лига чемпионов УЕФА - 1 октября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Црвена Звезда – Олимпиакос на Eurosport.ru! 1 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владан Милоевич или Педру Мартинш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Олимпиакос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Црвена Звезда и Олимпиакос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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