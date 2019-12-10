Ред Булл Зальцбург
    -
    20:55
    10.12.19
    Ред Булл Арена
    Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ред Булл - Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА - 10 декабря 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ред Булл Зальцбург – Ливерпуль на Eurosport.ru! 10 декабря 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джесси Марш или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ред Булл Зальцбург и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ред Булл Зальцбург и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить
       

      Клопп со своей бандой уничтожает всех в АПЛ, но до слива ЛЧ – рукой подать. «Зальцбургу» достаточно обыграть англичан с преимуществом «+2» дома, а «Наполи» – не слить «Генку» и тогда мерсисайд забудет об ушастом кубке до следующего сезона. Отдаст ли Клопп кубок ЛЧ ради чашки АПЛ? Узнаем вместе на Eurosport.ru

      Комментарии 0