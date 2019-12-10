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Ред Булл - Ливерпуль
Лига чемпионов УЕФА - 10 декабря 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ред Булл Зальцбург – Ливерпуль на Eurosport.ru! 10 декабря 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джесси Марш или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ред Булл Зальцбург и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ред Булл Зальцбург и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Клопп со своей бандой уничтожает всех в АПЛ, но до слива ЛЧ – рукой подать. «Зальцбургу» достаточно обыграть англичан с преимуществом «+2» дома, а «Наполи» – не слить «Генку» и тогда мерсисайд забудет об ушастом кубке до следующего сезона. Отдаст ли Клопп кубок ЛЧ ради чашки АПЛ? Узнаем вместе на Eurosport.ru