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Наполи - Расинг Генк

Лига чемпионов УЕФА - 10 декабря 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Наполи – Расинг Генк на Eurosport.ru! 10 декабря 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Ханнес Вольф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Расинг Генк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Наполи и Расинг Генк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

