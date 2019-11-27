Ливерпуль
    -
    23:00
    27.11.19
    Энфилд
    Наполи
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Наполи
      Лига чемпионов УЕФА - 27 ноября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Наполи на Eurosport.ru! 27 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Наполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В прошлом сезоне «Ливерпуль» проиграл в Неаполе и выиграл у «партенопеи» на «Энфилде». В этом сезоне Клопп также получил 0:2 на «Сан-Паоло» – значит ли это, что теперь ждать домашнюю победу над «Наполи»?

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