Ливерпуль
    -
    23:00
    05.11.19
    Энфилд
    Расинг Генк
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Расинг Генк
      Лига чемпионов УЕФА - 5 ноября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Расинг Генк на Eurosport.ru! 5 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Фелис Маццу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Расинг Генк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Расинг Генк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      «Ливерпуль» открывает второй раунд противостояния с «Генком». Сколько мячей залетит в ворота бельгийцев на «Энфилде», если «Кристалл-Арена» увидела сразу 4 гола действующих победителей ЛЧ?

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