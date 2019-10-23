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Расинг Генк - Ливерпуль
Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Расинг Генк – Ливерпуль на Eurosport.ru! 23 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фелис Маццу или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Расинг Генк и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Расинг Генк и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Предыдущий выезд в рамках Лиги чемпионов закончился для ливерпульцев первым поражением в сезоне, однако сейчас соперник скромнее. Чем «магистры» из Бельгии удивят искушенных гостей из туманного Альбиона? Разберемся по ходу текстовой онлайн-трансляции eurosport.ru!