Ред Булл Зальцбург
    -
    22:00
    23.10.19
    Ред Булл Арена
    Наполи
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ред Булл - Наполи
      Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ред Булл Зальцбург – Наполи на Eurosport.ru! 23 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джесси Марш или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ред Булл Зальцбург и Наполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ред Булл Зальцбург и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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