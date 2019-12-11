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Атлетико Мадрид - Локомотив
Лига чемпионов УЕФА - 11 декабря 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Локомотив на Eurosport.ru! 11 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! В чемпионате «Локо» штормит, поэтому интересно, как команда Семина закончит еврокубковый сезон в 2019 году. Узнаем совсем скоро. Присоединяйтесь!