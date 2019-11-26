Локомотив
    -
    20:55
    26.11.19
    Локомотив
    Байер
      Лига чемпионов УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Локомотив - Байер
      Лига чемпионов УЕФА - 26 ноября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Локомотив – Байер на Eurosport.ru! 26 ноября 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Семин или Питер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В Леверкузене «Локомотив» победил за счет персональных ошибок соперника и душного прессинга. Но в Черкизово с «Байером» будет сложнее.

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