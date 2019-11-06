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Локомотив - Ювентус
Лига чемпионов УЕФА - 6 ноября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Локомотив – Ювентус на Eurosport.ru! 6 ноября 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрий Семин или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Локомотив и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Локомотив» чуть не опрокинул «Ювентус» в Турине. В Черкизово спустя две недели шансов у команды Шпалыча будет побольше.