Ювентус
    -
    22:00
    22.10.19
    Ювентус Арена
    Локомотив
      Лига чемпионов УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Локомотив
      Лига чемпионов УЕФА - 22 октября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Локомотив на Eurosport.ru! 22 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Владислав Прусов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Всем привет! Криштиану Роналду это, конечно, хорошо, но разве вы включите онлайн не из-за Гжегожа Крыховяка?

      Комментарии 0