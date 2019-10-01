Ювентус
    -
    22:00
    01.10.19
    Ювентус Арена
    Байер
      Лига чемпионов УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Байер
      Лига чемпионов УЕФА - 1 октября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Байер на Eurosport.ru! 1 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Питер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Всем привет.

      После небольшого перерыва «Лига Чемпионов» вернется во вторник. Ситуация в группе D такова, что «Ювентус» и «Атлетико» сыграли свой матч вничью, а «Локо» вытащил победу в непростой игре с «Байером» и возглавил таблицу. Тем интереснее в плане турнирной интриги. Давайте смотреть, что получится на этот раз: «старая синьора» принимает команду из Леверкузена.

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