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Ювентус - Байер
Лига чемпионов УЕФА - 1 октября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Байер на Eurosport.ru! 1 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Питер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ювентус и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет.
После небольшого перерыва «Лига Чемпионов» вернется во вторник. Ситуация в группе D такова, что «Ювентус» и «Атлетико» сыграли свой матч вничью, а «Локо» вытащил победу в непростой игре с «Байером» и возглавил таблицу. Тем интереснее в плане турнирной интриги. Давайте смотреть, что получится на этот раз: «старая синьора» принимает команду из Леверкузена.