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Байер - Локомотив
Лига чемпионов УЕФА - 18 сентября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Байер – Локомотив на Eurosport.ru! 18 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Питер Бош или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Байер и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Локомотиву» досталась группа смерти в Лиге чемпионов. Но чтобы иметь хоть какие-то шансы выжить, нужно побеждать «Байер» – например, сейчас в Леверкузене, пусть и будет дико сложно.