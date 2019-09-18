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Байер - Локомотив

Лига чемпионов УЕФА - 18 сентября 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Байер – Локомотив на Eurosport.ru! 18 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Питер Бош или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Байер и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

