Динамо Загреб
    -
    20:55
    11.12.19
    Максимир
    Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Динамо Загреб - Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА - 11 декабря 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Динамо Загреб – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 11 декабря 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ненад Бьелица или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Загреб и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Загреб и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В группе C Лиги чемпионов на второе место претендуют сразу три команды. Последим за тем, как загребское «Динамо» борется с «Сити» и за плей-офф.

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