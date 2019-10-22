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Манчестер Сити - Аталанта
Лига чемпионов УЕФА - 22 октября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Аталанта на Eurosport.ru! 22 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Манчестер Сити» в этой Лиге чемпионов еще не пропускал, зато «Аталанта» вместила в свои ворота уже 6 голов за 2 матча. Парни Пепа забивали и по 7, а значит голевая феерия на «Этихаде» обеспечена. Отправят ли «горожане» итальянцев в нокаут еще в первом тайме? Узнаем вместе на Eurosport.ru.