Аталанта
    -
    19:55
    01.10.19
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Шахтер
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Аталанта - Шахтер
      Лига чемпионов УЕФА - 1 октября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аталанта – Шахтер на Eurosport.ru! 1 октября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аталанта и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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