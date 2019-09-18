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Шахтер - Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА - 18 сентября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Шахтер – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 18 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шахтер и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В субботу «Сити» сенсационно влетел «Норвичу» и приехал в гости к родному клубу Зинченко не в лучшем расположении духа. Стартовать в матче с «Шахтером» надо с победы – иначе болельщики просто не поймут.