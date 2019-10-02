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Ливерпуль - Ред Булл
Лига чемпионов УЕФА - 2 октября 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Ред Булл Зальцбург на Eurosport.ru! 2 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Ред Булл Зальцбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Ред Булл Зальцбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Одна из самых ярких команд первого тура ЛЧ встречается с аутсайдером квартета. Если пару недель назад вы что-то пропустили, то не сразу поймете, где речь идет про «Ливерпуль», а где – про «Зальцбург».