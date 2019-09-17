Наполи
    -
    22:00
    17.09.19
    Стадион Сан-Паулу
    Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Наполи - Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА - 17 сентября 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Наполи – Ливерпуль на Eurosport.ru! 17 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Наполи и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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