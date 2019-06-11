Модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, вместе с бойфрендом Виталием Здоровецким устроила уличный перфоманс.

Парочка на глазах сотен зевак устроили красивый поцелуй на красивом фоне воды и заката, после чего упала в воду. К счастью, падение было контролируемым, а потому обошлось без травм.

Виталий Здоровецкий выбегал на поле в финале ЧМ-2014 Германия – Аргентина.

После инцидента в финале ЛЧ количество подписчиков в инстаграме Волански резко выросло. Ее аккаунт уже дважды заблокировали и снова разблокировали.

Парень Волански показал платье Кинси к финалу ЛЧ. Оно за секунду превращается в купальник

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