Кинси и ее бойфренд поцеловались на глазах толпы и искупались в фонтане
Ребята упиваются славой.
Модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, вместе с бойфрендом Виталием Здоровецким устроила уличный перфоманс.
Парочка на глазах сотен зевак устроили красивый поцелуй на красивом фоне воды и заката, после чего упала в воду. К счастью, падение было контролируемым, а потому обошлось без травм.
- Виталий Здоровецкий выбегал на поле в финале ЧМ-2014 Германия – Аргентина.
- После инцидента в финале ЛЧ количество подписчиков в инстаграме Волански резко выросло. Ее аккаунт уже дважды заблокировали и снова разблокировали.
Парень Волански показал платье Кинси к финалу ЛЧ. Оно за секунду превращается в купальник
Подборка лучших фотографий Кинси
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте